Kıvırcık Ali'nin evlatları babasının vasiyetini ilk kez açıkladı

Kıvırcık Ali'nin kızı Ecemgül ve oğlu Eren Özütemiz Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuştular. Kendine özgü yorumu ve besteleriyle her kesimden geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Ali Özütemiz; namı diğer 'Kıvırcık Ali' 10 yıl önce henüz 42 yaşında bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gidişi geride bıraktığı iki evladı Eren ve Ecemgül'ün içinde kapanmayacak büyük bir yara açtı… Türkiye Kıvırcık Ali'yi onlarsa babaları Ali Özütemiz'i kaybetti… Ecemgül 15, Eren ise 20 yaşındaydı… Bugün "10 yıl değil, 100 yıl geçse dinmeyecek bir acı" diye tarif ediyorlar onsuz geçen yılları… Babalarının anısını, türkülerini söyleyip bestelerine hayat vererek yaşatan iki kardeş SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu… Ecem Özütemiz, babası ile olan ilişkisini şöyle anlatıyor:





– Babam bana çok düşkündü. Okul zamanında bir öğle yemeğinde mutlaka işinden gücünden yarım saat ayırır, gerekirse iptal eder yanıma gelirdi. Ayrıldıklarında ben küçüktüm. Ama baba yokluğunu hissettirmedi hiç. Ben babayla ev ortamında vakit geçirdiğimi hiç hatırlamam. Turnelerde araba içinde ya da bir yere giderken yolculukta. Çocukluğum kulislerde, barların müdüriyetlerinde ya da sahne arkasında uyuyarak geçti.





– 8-9 yaşlarındaydım, iki gün Çatalca'daki evinde kalmıştım. Anneme dönerken 'Ölüm seni arar oldum neredesin?' parçasının dinleyip prova yapıyordu. Söylerken ağlamaya başladı. Önce sakladı. Dayanamayıp müziğin sesini açıp bağıra bağıra ağladı. "Babacım bir şey mi oldu?" dedim. Parçayı yol bitene kadar dinledi. Eve bırakırken bana sıkıca sarıldı. O günü unutmuyorum. Belki 3 kuruş para kazanıyordu ama ayaklarının altı deliniyordu.





– 40 yaşındaki bir babayı hele ki ansızın kaybetmekle, 80 yaşındakini kaybetmek çok ayrı. Hazırlıksız yakalanıyorsunuz. 11 Ocak 2011'de haberini aldığım ve o mezarlıktan çıktığım andan itibaren onsuz ilk yılları hatırlamıyorum. Bir tek doğum günüm 6 Şubat'ta mezarlığına gitmek istediğimi hatırlıyorum sonrası hafızamda yok.& ; Şöyle bir gerçek var ki Kıvırcık Ali her yerde. Acın hatırlatılıyor. Bu bizim için onur verici ama bir o kadar da acın tazeleniyor. Kıvırcık Ali'nin sazı da sözü de yıllarca susmayacak. Ben de abim de onu gelecek nesillere aktarmak için ömrümüzü feda edeceğimize söz verdik.





– Babam müziği hayatımda hep bir hobi olarak aşılamak istedi. Hep hobi olarak kalmasını istedi ama kanımızda var, durmuyor.& ; 9 Eylül Üniversitesi Konservatuar opera bölümü okudum fakat yarım bıraktım… Daha sonra bir de sağlık alanında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü okuyup bitirdim.





Kaynak: Snob Magazin