Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
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Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası tanık olarak dinlenecek.

02.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:34

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan salonda hazır bulundu.

"COVİD-19 NEDENİYLE TANIKLARIMIZI HAZIR EDEMEDİK"

Söz verilen İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı söz alarak, "Biz Covıd-19 nedeniyle tanık olarak dinletmek istediğimiz kişileri yaşlı olmaları ve İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle bu celse hazır edemedik. Mümkünse tarafımıza kısa bir süre verilmesini ve tanıklarımızın dinlettikten sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek

TATLITUĞ'UN BABASI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme hakimi, sanık avukatına tanıklarını hazır etmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki celsesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu kaydedildi. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SİVASLI: hiç bir özelliğin yok yakışıklıysan bizene, sürekli sen ve senin gibileri görmekten bıktık, lüks içinde yaşarsınız bide utanmadan vergi kaçırırsınız.
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NAİBA: Kvanc dürüst bir kişiliye malik.böyle şeyler yapdigina inanmam.yanliş anlama olmuşdur inşallah
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