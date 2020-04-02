Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı

Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü. (Hürriyet-Deniz Boy)



Kaynak: Snob Magazin