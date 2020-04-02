Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz'da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.
Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital'a gittiği öğrenildi.
Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü. (Hürriyet-Deniz Boy)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin