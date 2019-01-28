Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sarı Saruhan İtirafı!

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rolüyle ilgili "Kendime yabancı oldum. Acayip bir matematik. Yeni bir şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

"TERCİH EDEBİLECEĞİM BİR TÜR DEĞİL"

İlk kez komedi projesinde yer alan Tatlıtuğ, "Bir sahnede biraz esli karşılık verdim. Yılmaz Abi (Yılmaz Erdoğan), 'Es verme' dedi. Bu defa lafı alır almaz cevap verdim. Kendime yabancılaştım. Acayip bir matematik. Yeni bir şey öğrendim" ifadelerini kullandı. İlk başlarda çekindiğini söyleyen Tatlıtuğ sözlerine şöyle devam etti: "Organize İşler benim için kült bir film. Komedi, hiç yapmadığım bir şey, kafamda soru işaretleri dönüp dolaşıyordu." "Normal şartlarda kolay kolay tercih edebileceğim bir tür değil. Daha doğrusu tabii ki oynamak istediğim ama şu zamana kadar tercih edemediğim bir konuydu."