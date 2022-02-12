Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasına videolu cevap - Haberler
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasına videolu cevap

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Mutfak eğitimi alan ve geçtiğimiz haftalarda elmalı tatlı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer de menemen yaptı. Tatlıtuğ, videosunda soğan kullanarak "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasında da tarafını belli etmiş oldu.

Şimdilerde eşi Başak Dizer'in hamile olmasıyla babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı. Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da hünerlerini sergilemeye başladı.

KARAVANDA MENEMEN YAPTI

Geçtiğimiz hafta elmalı tatlı yaptığı bir videosunu paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, menemen yaptığı videosunu "O bir klasik" notuyla paylaştı. Kısa sürede 300 binden fazla izlenen videosunda menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" polemiğinde de tarafını belli etmiş oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' tartışmasına videolu cevap

ELMALI STRUDEL YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta tezgah başına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı strudel tatlısı yapmıştı. O anları "Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncuya ilk yorum eşi Başak Dizer'den gelmişti. İlk bebeğine hamile olan Dizer, eşine "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' tartışmasına videolu cevap

Kıvanç Tatlıtuğ mutfağa girip tatlı yaptı, ilk yorum hamile eşi Başak Dizer'den geldiKıvanç Tatlıtuğ mutfağa girip tatlı yaptı, ilk yorum hamile eşi Başak Dizer'den geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram, Menemen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Allah bazı insanları özene bözene yaratıp bazılarınıda elsiz koldsuz benim gibi çirkin mi yaratıyor birilerini zenginlik bolluk refah birilerine aclık sefaletmi veriyor bence tanrılar eşit olmalı demekki yok olsaydı böyle adaletixz olmazdı

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