Kıvanç Kasabalı kimdir? Şehirden Uzakta sunucusu Kıvanç Kasabalı kim, kaç yaşında?

Kıvanç Kasabalı kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel 'de yayınlanan Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu yapan Kıvanç Kasabalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. TRT Belgesel 'de ekranlara gelen Şehirden Uzakta programı Cumartesi günleri saat 22:40'da izleyicisi ile buluşuyor. Şehirden Uzakta belgeseli Kıvanç Kasabalı sunumu ile Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiriyor. İnsanların merak ettiği, Şehirden Uzakta sunucusu kim olduğu ve bununla beraber Kıvanç Kasabalı kim ve kaç yaşında sorularına seyirci yanıt arıyor. Şehirden Uzakta sunucusu kim? Kıvanç Kasabalı kim ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ŞEHİRDEN UZAKTA SUNUCUSU KİM?

TRT Belgesel 'de Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu yapan Kıvanç Kasabalı, samimi ve içten sunumu ile Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezerek o yöreye ait yeme içme kültürünü ve insanların doğal güzelliklerini ekrana taşıyor. Seyircilerin keyifle izlediği Şehirden Uzakta belgeseli, Cumartesi akşamları saat 22:40'da ekranlara gelmektedir.

KIVANÇ KASABALI KİM?

Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Yer aldığı dizi ve filmler :

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2005 Kanlı Düğün

2006-2010 Yaprak Dökümü

2010 Küçük Kadınlar - Samanyolu

2013 Merhamet

2014 Ağlatan Dans

2015 Analar ve Anneler

2018 Yasak Elma

2019 Aries (kısa film)

Sunduğu programlar :

2020- günümüz : Şehirden Uzakta

KIVANÇ KASABALI KAÇ YAŞINDA?

Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu 45 yaşındadır.

KIVANÇ KASABALI VE EŞİ KİM?

Kıvanç Kasabalı, 2005 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Sedef Avcı ile evlenmiştir. Ünlü çiftin Can adında bir erkek çocuğu vardır.

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