Kıvanç Kasabalı kimdir? Şehirden Uzakta sunucusu Kıvanç Kasabalı kim, kaç yaşında?
Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu kimdir ve Şehirden Uzakta hangi kanalda yayınlanıyor seyirciler tarafından merak ediliyor. Şehirden Uzakta sunucusu kimdir sorusuna yanıt arayan izleyiciler, belgeseli kimin sunduğunu araştırıyor. Peki, Şehirden Uzakta sunucusu kim? Ceyda Kasabalı ile Kıvanç Kasabalı kardeş mi?
Kıvanç Kasabalı kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel 'de yayınlanan Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu yapan Kıvanç Kasabalı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. TRT Belgesel 'de ekranlara gelen Şehirden Uzakta programı Cumartesi günleri saat 22:40'da izleyicisi ile buluşuyor. Şehirden Uzakta belgeseli Kıvanç Kasabalı sunumu ile Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiriyor. İnsanların merak ettiği, Şehirden Uzakta sunucusu kim olduğu ve bununla beraber Kıvanç Kasabalı kim ve kaç yaşında sorularına seyirci yanıt arıyor. Şehirden Uzakta sunucusu kim? Kıvanç Kasabalı kim ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…
TRT Belgesel 'de Şehirden Uzakta programının sunuculuğunu yapan Kıvanç Kasabalı, samimi ve içten sunumu ile Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiriyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezerek o yöreye ait yeme içme kültürünü ve insanların doğal güzelliklerini ekrana taşıyor. Seyircilerin keyifle izlediği Şehirden Uzakta belgeseli, Cumartesi akşamları saat 22:40'da ekranlara gelmektedir.
Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumludur. Türk oyuncu, model ve sunucu olan Kıvanç 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Cem Aydınoğlu rolü ile tanınmaktadır. Kendisi gibi oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlidir. Şimdilerde ise 20 Aralık 2020 Pazar günü yayına başlayan Şehirden Uzakta adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.
Yer aldığı dizi ve filmler :
1999 Ayrılsak da Beraberiz
2005 Kanlı Düğün
2006-2010 Yaprak Dökümü
2010 Küçük Kadınlar - Samanyolu
2013 Merhamet
2014 Ağlatan Dans
2015 Analar ve Anneler
2018 Yasak Elma
2019 Aries (kısa film)
Sunduğu programlar :
2020- günümüz : Şehirden Uzakta
Kıvanç Kasabalı 24 Şubat 1975 İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncu 45 yaşındadır.
Kıvanç Kasabalı, 2005 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Sedef Avcı ile evlenmiştir. Ünlü çiftin Can adında bir erkek çocuğu vardır.