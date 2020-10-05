Kitle bağışıklığı nedir? Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisidir?
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Kitle bağışıklığı nedir? Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisidir?

05.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:22
Kitle bağışıklığı nedir? Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisidir?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle dilimize pek çok kavram girdi ve bazı kavramların bilinirliği arttı. Kitle bağışıklığı da bu kavramlardan biri olarak hayatımıza girdi. Kitle bağışıklığı nedir? Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisidir?

Sürü bağışıklığı olarak da bilinen kitle bağışıklığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Bir bölgede yaşayan insanların büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu ortamda, hastalığa sahip bir kişinin hastalığı bulaştırma ihtimali çok düşük olur. Böylece hastalığı yayılma hızı durur veya yavaşlar. Kitlesel bağışıklık kazanılması ile kitle bağışıklığı ortaya çıkar.

Kitle bağışıklığı her zaman var olan bir kavram olsa bile, koronavirüs pandemesi sırasında bilinirliği artan kavramlardan biri oldu.

Kitle bağışıklığı nedir? Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisidir?

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Kitle bağışıklığına verilen diğer isimler arasında sürü bağışıklığı, sosyal bağışıklık, topluluk bağışıklığı ve nüfus bağışıklığı gibi kavramlar bulunmaktadır.

Bir toplumdaki bireylerin bağışıklık oranı ne kadar yüksek olursa bağışıklık sahibi olmayan kişilerin bulaşıcı bir bireyle temas etme olasılığı o kadar az olur, bu da bağışıklık olmayan bireylerin enfeksiyondan korunmasına yardımcı olur.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİDİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında kitle bağışıklığı konusu gündemde iken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu ifade etti.

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Haber Yorumları (1)
NMÖ: koronavirüs neler getirdi hayatımız a ya
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