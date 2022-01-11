Kitap tahlilinde Cengiz Aytmatov imzası

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde özlenen etkinlik yeniden başladı

Yeni yılın ilk okuma etkinliği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi (TDED) işbirliğinde düzenlendi.

AYTMATOV'UN GÜN OLUR ASRA BEDEL ESERİ İNCELENDİ

Kocaeli Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kitap tahlili etkinliğinde Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" adlı eseri incelendi. Okurlar etkinliğe, eseri önden okuyarak ve notlarını almış olarak katıldı.

KİTABIN ANALİZİ

"Gün Olur Asra Bedel" adlı eserin analizinde; insanların yaşadıkları iyi ya da kötü olayları ve bunların doğurduğu sevinç ve üzüntülerini, ölünceye kadar tekrar tekrar hatırladıkları üzerinde duruldu. Analizde ayrıca, "Hiçbir zaman geçmişimizden kopup, ayrılamayız, her zaman bunlar beynimizin bir köşesinde bulunur. Bu yüzden hareket ederken iyi şeyler yapmaya çalışırsak hafızamızı temiz tutar ve iyi şeyleri hatırlarız" yorumuna yer verildi.

OKURLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Kitap dostları, özlenen etkinlikte Aytmatov'un eseri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Kendilerini etkileyen bölümleri dile getiren okurlar, ayrıca kitap tahlili etkinliklerin yeniden başlatılması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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