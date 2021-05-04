Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı

İzmir'de 2015 yılında inşaattaki işinden dönerken toplu taşımada kitap okuyan Ali Uçar, bir kadın tarafından gizlice fotoğraflanmış ve fotoğrafı, "Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılmıştı. Tepki çeken paylaşımın ardından günlerce konuşulan Uçar, 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli bir roman çıkardı.

Toplu taşımada karşısında oturan kendini bilmez bir kadın tarafından kitap okumanın kendisine yakıştırılmadığı Ali Uçar, yıllar sonra kaleme aldığı romanla adından söz ettiriyor.

"ELBİSEM KİRLİ, ZİHNİMİ KİRLETEMİYORUM"

Yaşanan olayın ardından o dönem de açıklamalarda bulunan ve adeta insanlık dersi veren Uçar, söz konusu paylaşımla ilgili olarak, "Çalmıyorum. Çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya, kütüphaneye gitmeye çalışıyorum. Elbisem kirli, terliğim bindiğim metroya uygun değil. İşte zihnimi kirletemiyorum. Çok utanıyorum böyle bir insan olduğum için" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ UÇAR YAZAR OLDU

Aradan geçen yılların ardından Ali Uçar, yazar oldu. 'Kitap Dokununca Yüreğe' isimli bir roman kaleme alan Uçar'a, o dönem de destek olan sosyal medya kullanıcıları bu kez ise kitabını paylaşıp satın alıyor.

"HERKES MUTLAKA ALIP, OKUMALI"

Uçar'ın romanının kesinlikle okunması gerektiğini belirten okurlar ise kitapla ilgili olarak, "Kendisine yapılan hadiseye verilebilecek en güzel cevabı kitap yazarak vermiş. Herkes mutlaka alıp, okumalı. Harika bir kitap" yorumlarına yer verdiler.