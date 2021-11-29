Kitap Günlerinin Finalini Pelin Çift Yaptı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin 20-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği İnegöl Kitap Günleri Fuarı, Pazar günü Pelin Çift ve Tufan Gündüz'ün konuk olduğu imza töreni ve söyleşi ile son buldu. 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyon kitabın okuyucu ile buluştuğu Kitap Günleri, on binlerce ziyaretçi ağırladı.

İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Kitap Günlerinin son gününde İnegöl'ün konuğu ekranların tanınan yüzü Pelin Çift oldu. Tufan Gündüz ile birlikte 16.00'da fuar alanında imza gününde ilçe halkıyla buluşan Pelin Çift, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tufan Gündüz ve Pelin Çift, burada yüzlerce kitabı imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çekindi.

GÜNDEM ÖTESİ İNEGÖL'DE

Gündüz yapılan imza etkinliği sonrası, akşam 19.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde Pelin Çift ve Tufan Gündüz'ün katılımı ile "Gündem Özel" isimli söyleşi gerçekleştirildi. Bu programa da ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyelerinin de katıldığı programda, Pelin Çift ile Tufan Gündüz ülke ve dünya gündemine ilişkin konuştu.

AMACIMIZ İNSANA YATIRIM YAPMAK

Program sonunda sahnede davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaparak; "Bugün kitap fuarımızın son günüydü. Değerli konuklarımızla da hem imza günü yaptık hem de beraberinde kapanışta söyleşiyle finali yapmış oluyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliklerle amacımız insana yatırım yapmak, insanımızı geliştirebilmek… İnsan dediğimiz varlıkta beşikten mezara kadar olan süreçte gelişebilen bir varlıktır. Allah'ın ilk emri de oku. Biz de bu sürecin içerisine sımsıkı sarılarak geleceğimize gençlerimizle, evlatlarımızla, yetişkinlerimizle daha emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi. Başkan Taban konuşmasının ardından Tufan Gündüz'e günün anısına hediye takdim etti.

İNEGÖL KÜLTÜR SANAT VE MİLLİ BİRLİK BERABERLİKTE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Eren Arslan da sahneye geldi. Arslan, "İnegöl hakikaten her alanda olduğu gibi kültür sanat ve milli birlik ve beraberlik noktasında yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. Bu anlamda tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Kitap Fuarımızı da ziyaret ettiğimizde oradaki katılımcı yayınevlerinin artık İnegöl Kitap Günlerini herkesin aklında yer ettiğini ifade ettiler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulunarak Pelin Çift'e hediye takdiminde bulundu.

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