Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın
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Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın

Kitap Fuarı Sun Fuarcılığın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

8-18 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Kayseri Kitap Fuarı'nın Sun Fuarcılık, tek katılımcı olarak girdiği ihalede aldı.

8-18 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Kayseri Kitap Fuarı'nın Sun Fuarcılık, tek katılımcı olarak girdiği ihalede aldı.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen, bir önceki yıl ise 150 bin TL bedelle Sun Fuarcılık, gerçekleştirdiği kitap fuarına katılım yoğun olmuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ihaleye başka bir fuar ve organizasyon şirketi katılım sağlamazken, tek katılımcı olarak ihaleye giren Sun Fuarcılık 155 bin TL taahhütle fuar organizasyon işini ihaleyle almış oldu.

Kitap Fuarı; pandemi sebebiyle bir kapanma olmaz ise 8-17 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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