Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama

İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

"ATATÜRK'E HİÇBİR SAYGISIZLIK YOKTUR"

Kitabı hakkında iddialarla gündeme gelen Orhan Pamuk ise basın açıklaması yaparak kendisini savundu. Pamuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır."