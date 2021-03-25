Kitabın geliri okumak isteyen çocuklara bağışlanacak
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Kitabın geliri okumak isteyen çocuklara bağışlanacak

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kitabın geliri okumak isteyen çocuklara bağışlanacak

Birçok buluşa, bilimsel icada, sanatsal çalışmaya öncülük eden elli kadının yer aldığı ve Tilki Kitap'tan çıkan kitapta; Hz.Havva, Theodora, Cleopatra, Zübeyde Hanım, Rahibe Teresa, Grace Hoppor, Safiye Ali, Elizabeth Magie gibi alanında ilke imza atmış birçok öncü kadın bulunuyor.

Birçok buluşa, bilimsel icada, sanatsal çalışmaya öncülük eden elli kadının yer aldığı ve Tilki Kitap'tan çıkan kitapta; Hz.Havva, Theodora, Cleopatra, Zübeyde Hanım, Rahibe Teresa, Grace Hoppor, Safiye Ali, Elizabeth Magie gibi alanında ilke imza atmış birçok öncü kadın bulunuyor.

İlk kitabının heyecanını yaşayan ve kitabı yazma amacının aslında bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Vildan Ortaç " Bu kitabın satışından oluşacak tüm geliri, okumak isteyen çocuklara gidecek. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi ve dünya tarihindeki kadınların başarılarını yaptıklarını aktarmak. Kitapta yer alan 50 kadının, kadınlara örnek olmasını ve kadının gücünü başarısını hatırlatmak istedim. Dünya tarihinde ilk günden bugüne, milyonlarca değerli kadının yaratıcılığı, dünyaya dokunuşları, birlerce buluşa attıkları imzalardan bahsederek bundan sonraki tüm kadınlara ilham ve güç vermesini isterim. " dedi.

Kaynak: Hürriyet

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