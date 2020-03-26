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Ece Vahapoğlu, Anne, Magazin

Kitabı çıktı

Spora olan tutkusu, güçlü kalemi ve sunduğu keyifli programları ile tanınan Ece Vahapoğlu, son kitabı "Fit Hamilelik"le okurlarının karşısında. Sunucu, yazar, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, yeni kitabı Fit Hamilelik'te sağlıklı ve mutlu bir hamilelik süreci geçirmek için anne adaylarına ipuçları verirken, kadınların her yaşta dişi olduğuna ve özünde çok büyük bir güce sahip olduklarına dikkat çekiyor.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Kitabı çıktı

Ece Vahapoğlu, "İçindeki Dişiyi Uyandır" adlı kitabında olduğu gibi samimiyetle yaşadığı süreçleri anlatıyor "Fit Hamilelik" kitabında.Anne adaylarına hamilelik döneminde fit ve sağlıklı kalma önerileri veren yazar, hafta hafta tuttuğu hamilelik güncesinin yanı sıra hamileliğin üç döneminde önerdiği yoga hareketlerine ve sürece dair uzman doktor görüşlerine de yer veriyor. Ece Vahapoğlu'nun kaleme aldığı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Fit Hamilelik, hem hamile olan hem de hamile kalmak isteyen kadınlar için yol arkadaşı olmaya aday bir başucu kitabı.

Hamileler için altın öneriler

Kitabında kırklı yaşlarda sağlıklı, mutlu bir hamilelik ve hatta doğal doğumun mümkün olduğuna dikkat çeken Vahapoğlu, kırk yaşında doğal yoldan hamile kalmış bir kadın olarak bu durumun tecrübe ile sabit olduğunu ifade ediyor.Sekiz haftalıkken ilk bebeğini kaybeden Vahapoğlu, doğurganlık yaşıyla ve hamilelik süreciyle ilgili yaşayabileceği olası risklere rağmen, üç ay sonra yeniden hamile kaldığını anlatıyor.

Şimdilerde dünyalar tatlısı sağlıklı bir erkek bebek annesi olan Vahapoğlu kitabında; kırklı yaşlarda hamile kalmak, mutlu bir hamileliğin sonunda sağlıklı bir doğum yapmak ve hayata fit devam etmek için birtakım disiplinler de benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor.

Vahapoğlu, fit ve sağlıklı kalmak için her trimestere özel olarak önerdiğiyoga ve nefes egzersizlerinin yanı sıra, beslenme ve hayat tarzını, hamilelik boyunca kadın doğum doktorundan edindiği bilgileri de haftalık periyotlarla okurlarına aktarıyor.

Yazar Hakkında:

Çok yönlü kişiliğiyle spor ve sağlıklı yaşamı hayatımıza aşılayan sertifikalı ünlü Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşletme eğitimi aldığı TheAmericanUniversity of Rome'u 2000 yılında birincilikle bitiren Vahapoğlu, lisans eğitiminin ardından Fransa IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı. Takvimler 2001 yılını gösterdiğinde JC Derneği tarafından "Türkiye'nin En Başarılı Genci" seçilen ünlü isim, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.& ;

Dört dil bilen Ece Vahapoğlu, ulusal ve uluslararası organizasyonların güvenilir ve aranılan ismi olarak pek çok önemli etkinlikte sunuculuk yapıyor.

Yazarın çok satanlar listelerinde yer alan sekiz kişisel gelişim kitabı, bir romanı, sağlıklı yaşam ve spor üzerine beş kitabı yer alıyor.

Milliyet, Sabah, Akşam, Takvim gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yapan Vahapoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Radyo ve TV Sunuculuğu" dersi de verdi. Vahapoğlu,kendi sosyal medya kanallarının yanı sıra CEO Life dergisinde yazıyor.Spor, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü isim,Göbeklitepe tanıtım projesinin koordinatörlüğünü yürüttü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan sertifikalı wellness ve yoga eğitmeni ve aynı zamanda lisanslı atlet ve pilates eğitmeni olan Ece Vahapoğlu'nun uzmanlık alanlarına yetişkin, hamile ve çocuk yogası da giriyor. Diğer yandan sağlıklı yaşam, spor ve beslenme seminerleri de veren Vahapoğlu, kurumlar ve markalar için workshoplar düzenlerken Youtube ve Instagram kanallarını da aktif olarak kullanarak toplu spor aktiviteleri de yaptırıyor. Vahapoğlu,spor tecrübelerine dayanarak kurduğu fit21 spor giyim markasının tasarımlarınıda yapıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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