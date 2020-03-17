Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Kısmetse Olur programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, sosyal medya hesabından Amerika'da koronavirüse yakalandığını söyledi. Bu zamana kadar virüsle dalga geçtiğini söyleyen Çördük, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" dedi.

Fenomen gelin adayı Cansel Çördük, yaptığı paylaşımda kötü haberi şu sözlerle verdi: "Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu koronavirüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar... Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil... Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır."

Yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında adını duyuran ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük , koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Çördük, "Birkaç dakika önce testim pozitif çıktı ve karantinaya alındım" diyerek takipçilerine kötü haberi verdi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 7 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 182 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 47 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında doğdu. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a gelerek İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görüyor. Terazi burcu olan Cansel Çördük, ilk olarak Çılgın Dersane filminde rol aldı. Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.