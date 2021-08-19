Kışlık yakacağı yangında küle döndü
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Kışlık yakacağı yangında küle döndü

Kışlık yakacağı yangında küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakaltutan Mahallesi'nde F.A.'ya ait evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında F.A.'nın kışlık yakacağı küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kışlık yakacağı yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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