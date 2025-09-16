Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik romanından uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından yazılan "Kıskanmak", yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ü ağırlıyor. Yoğun ihtirasların, karmaşık entrikaların ve iktidar mücadelelerinin merkezde yer aldığı bu yapım, daha ilk bölümden itibaren seyirciyi içine çeken güçlü bir atmosfer kurmayı hedefliyor. Peki, Kıskanmak Seniha kim, Özgü Namal mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Her biri, karakterlerine kattıkları özgün yorumlarla dizinin atmosferine farklı bir renk ve derinlik kazandırıyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Paşazade ailesinin gösterişli ama sevgiden yoksun dünyasında büyüyen Seniha'nın yaşam öyküsünü merkezine alıyor. Geçmişiyle yüzleşmeye çalışan Seniha, bir yandan kendi hayatını yeniden kurmaya çalışırken diğer yandan çocukluğundan taşıdığı yaralarla mücadele ediyor. Güçlü dramatik yapısı ve karakterlerin içsel çatışmalarına odaklanan anlatımıyla dikkat çekiyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Yapım, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen karanlık dünyasına sürüklüyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın yıllarca bastırdığı öfke ile planladığı intikam hamlelerinin ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) gibi karakterler yer alıyor.

KISKANMAK PAŞAZADE AİLESİ GERÇEK Mİ?

Dizi, Nahid Sırrı Örik'in 1946 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanıyor. Hikâye Zonguldak'ta geçiyor ve bastırılmış duygular, toplumsal baskılar ile kadın kimliğine dair derin temaları işliyor. Ancak dizideki Paşazade ailesinin gerçek bir aileden esinlenip esinlenmediği hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmış değil.

KISKANMAK SENİHA KİMDİR?

Seniha Paşazade / Özgü Namal: Annesi tarafından sürekli değersiz görülen, abisi Halit'in gölgesinde büyüyen bir kadın. Hayatı boyunca başarı gösterse de sevgi görememiştir. Yıllarca biriktirdiği öfkeyle zekâsını intikam için kullanmaya hazır hale gelmiştir.