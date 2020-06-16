Kişiye özel diyet: DNA diyeti! DNA diyeti nedir?
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Kişiye özel diyet: DNA diyeti! DNA diyeti nedir?

Her insanın DNA'sının farklı olması, diyetlerinin de kişisel özel olmasını gerektiriyor. DNA diyetini ile kendiniz tanıyarak size en uygun zayıflama formülünü bulacaksınız.

Kişiye özel diyet: DNA diyeti! DNA diyeti nedir?
16.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:40

Moda trendleri gibi her an değişsen beslenme alışkanlıkları şimdi de DNA diyeti ile karşımıza çıktı. Genetik özelliklerimizdeki farklılıklar, şeker, yağ, karbonhidrat ve egzersizlere farklı şeklerde cevap vermemize enden oluyor.

DNA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Yanak içi dokulardan alınan epitelyum hücre örneğinden elde edilen genler vücudun, yağ, şeker, alkol, kafein, glisemik yük, karbonhidrat ve egzersize ne oranda evet dediği ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre ömür boyu güvenle sağlıklı bir beslenme programı uygulayabilirsiniz.

UYGUN MİKTARLARI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ

DNA testi verileri vücudunuz için en ideal protein, yağ ve karbonhidrat kullanım oranını belirler. Karbonhidrat testini evde krakerle yapabilirsiniz. Tuzsuz krakerden ısırık alın. Çiğneyerek tadın değişimini gözlemleyin. Tat değişimi 14 saniyeden azsa durum iyi demektir. 115-30 saniye arası iyi,30 saniye ve üstü ise karbonhidrat diyeti yapmanız gerektiğini ifade eder.

Kişiye özel diyet: DNA diyeti! DNA diyeti nedir?

BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Sağlık taramalarında bağırsaklarda hangi tür mikrop olduğu tespit ediliyor. Kişiye özel beslenme terapileri ile bağırsak sağlığını koruyabilir, sağlıklı bir sindirme sahip olabilirsiniz.

Not: DNA diyeti yapmak için uzman diyetisyene gitmeli ve uzman kontrolünde bu uygulamayı yapmalısınız.

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