Kısıtlamayı ihlal edip, hız sınırını aşan ehliyetsiz sürücüye 8 bin 250 lira ceza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında hız limitini aşarak radara yakalanan ehliyetsiz sürücüye toplam 8 bin 250 lira ceza kesildi.

Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı mevkisinde radarla denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hız limitini aştığı belirlenen Tacettin D. (26) yönetimindeki 34 CGA 146 plakalı otomobili durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında izin kağıdı bulunmadığı tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Araçta yapılan incelemede, uyuşturucu madde kullanımı için bulundurulduğu değerlendirilen aparatlar ele geçirildi.Tacettin D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, hız limitini aşmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 8 bin 250 lira ceza uygulandı. Kiralık olduğu tespit edilen araç, çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT