Kısıtlamayı ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti Kısıtlamayı ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ATM'den 2 bin 500 lira çektikten sonra eve dönerken düşüren bir kişi parayı aramaya çıkınca polise takıldı Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağa rağmen dışarı çıkarak ATM'den...

Kısıtlamayı ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ATM'den 2 bin 500 lira çektikten sonra eve dönerken düşüren bir kişi parayı aramaya çıkınca polise takıldı

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yasağa rağmen dışarı çıkarak ATM'den 2 bin 500 lira çekip eve dönen şahıs, kaybettiği cüzdanı aramaya çıkınca polis kontrolüne takıldı.

Yeni tip korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis, her sokak ve bulvar başında nöbet tutmaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Tepabağ Mahallesi tarihi Taşköprü'nün çıkışında önlem alan polisin yanına bisikletli Mehmet Uzun isimli bir kişi geldi. Polis Uzun'a "sokağa çıkma kısıtlaması var, ne geziyorsun evine dön" uyarısında bulundu. Uzun ise "ATM'den bugün 2 bin 500 lira para çekip eve gitmiştim ama cüzdanım düşmüş. Şimdi onu aramak için çıktım" dedi. Polis de "Sen sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyorum musun. Nasıl kısıtlama olduğu gün para çekersin" diye yanıt verdi. Krom ustası Uzun, paraya ihtiyacı olduğu için bütün birikimini çektiğini ancak ona da düşürdüğünü ve bulamadığını söyledi. Polis, maskesi olmayan şahsa önce maske verdi sonra da en yakın polis merkezine gidip başvurmasını söyledi. Uzun, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmak üzere polislerin yanından bisikletle ayrıldı.

Kaynak: İHA