Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Sivas'ta intihar etmek isteyen genç, kısıtlama saatlerinde uçurum kenarına gitti. Ekiplerin uğraşları sonucu intihardan vazgeçirilen gence, kısıtlama saatlerinde dışarıda olduğu için 3 bin 150 lira ceza kesildi.