Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi
Sivas'ta intihar etmek isteyen genç, kısıtlama saatlerinde uçurum kenarına gitti. Ekiplerin uğraşları sonucu intihardan vazgeçirilen gence, kısıtlama saatlerinde dışarıda olduğu için 3 bin 150 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Yukarıtekke mezarlığı mevkiinde bulunan uçurumda meydana geldi. H.Ç. isimli genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek, uçurumda intihara kalkıştı. Genç, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
3 BİN 150 LİRA CEZA
İkna edilen genç, Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından polis karakoluna götürüldü. Gence, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ