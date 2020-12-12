Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi
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Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi

12.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:41

Sivas'ta intihar etmek isteyen genç, kısıtlama saatlerinde uçurum kenarına gitti. Ekiplerin uğraşları sonucu intihardan vazgeçirilen gence, kısıtlama saatlerinde dışarıda olduğu için 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Yukarıtekke mezarlığı mevkiinde bulunan uçurumda meydana geldi. H.Ç. isimli genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek, uçurumda intihara kalkıştı. Genç, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

3 BİN 150 LİRA CEZA

İkna edilen genç, Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından polis karakoluna götürüldü. Gence, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi
Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

Haber Yorumları (1)
NURTEN: Adam dertli bi de üstüne para cezası yazmışlar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:41:53. #1.14#
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