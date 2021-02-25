Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; "Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum" tehdidi
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Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; "Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum" tehdidi

25.02.2021 05:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 07:21

Son dakika haberler: Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; "Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum" tehdidi Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi.

Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; "Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum" tehdidi

İSTANBUL - Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası görüntülenmek istemeyen alkollü gençler tehditler yağdırarak "haberlere de çıkacak mıyız" sözleriyle pes dedirtti. Bununla da kalmayan alkollü gençler kaza ile ilgili tutanak tutan polisleri suçladılar.

Olay; saat 03.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan Furkan, Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Hyundai marka 34 GH 6316 plakalı otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan Furkan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü gençler zor anlar yaşattı.

"Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum" tehdidi

Basın mensuplarına da tehditler yağdıran alkollü gençler, " bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm" diyerek de tehditler yağdırdı. Bununla da kalmayan alkollü gençler sonrası gülerek "haberlere de çıkacak mıyız" sözleriyle pes dedirtti.

"Yolda mazot vardı ondan kaza yaptık"

Alkollü oldukları için değil yola dökülen mazot yüzünden kaza yaptıklarını belirten gençler kazanın nedeninin yola dökülen mazot olduğunu iddia etti.

Polis ekiplerine zor anlar yaşattılar

Olayla ilgili tutanak tutan polislere zor anlar yaşatan alkollü gençler "sen bizim kaskodan para almamamız için bunu yapıyorsun ama ben o parayı alacağım" diyerek polis ekiplerini suçladılar.

Polis ekipleri alkollü olan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere cezai işlem uyguladı

Öte yandan polis ekipleri ve alkollü gençler arasında ilginç diyaloglar oluştu.

Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi
Son dakika haber... Kaza yapan alkollü gençlerden gazetecilere; 'Sen bizi yayınla bak sana ne yapıyorum' tehdidi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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