Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 6 kişiye gözaltı
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Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 6 kişiye gözaltı

21.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:44
Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 6 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip iş yerinde kumar oynayan 1'i kadın 6 kişi polis baskını ile gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip iş yerinde kumar oynayan 1'i kadın 6 kişi polis baskını ile gözaltına alındı.

Kayseri'de polis, Kocasinan ilçesi Abdullah Satoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında bulunan temizlik firmasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynandığı ihbarı sonrası harekete geçti. İş yerine yapılan baskında, 1'i kadın 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.  Yapılan aramada, kumar oyun kağıdı ile pulları ele geçirildi. İş yeri sahibi A.F. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülmek üzere binadan çıkarak polis aracına yürüyen ismi öğrenilemeyen kadın, "Eyvah annem şimdi öğrenecek. Burada olmamalıydım. Lütfen beni çekip göstermeyin" dedi. Emniyete götürülen 7 kişinin işlemlerinin sürdüğü, A.F.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca 6 kişiye, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam  29 bin 100 lira para cezası uygulandı. 


Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 6 kişiye gözaltı
Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 6 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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