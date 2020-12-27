Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi
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Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi

27.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:40

Kısıtlamaya uymadılar.

Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi

BURSA - Korona virüs denetimleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyenlerin kimi at bindi kimi ise sokakta top oynayıp güzel havanın tadını çıkardı.

Vakaların yükselmesinin önüne geçmek için haftalardır Türkiye genelinde hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Ancak 56 saatlik kısıtlama devam ederken belirli saatlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine gitmeleri yanlış anlıyor. Havanın güzel olduğunu gören vatandaşlar, uyarılara rağmen kısıtlamaya uymamak için ellerinden geleni yapıyor.

Kimi vatandaş baktığı ata binip tur atarken, kimi ise ara sokaklarda top oynamayı tercih etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi
Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi
Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi
Kısıtlamaya uymadılar...Kimi at bindi, kimi sokakta maç yaptı, kimi gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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