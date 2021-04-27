KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAKısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'de ulaştı. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı