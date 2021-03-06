Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti
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Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti

06.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:53

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti Kumdan mezar yapan bir vatandaş ise korona virüsü gömdüğünü söyledi Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sıcak havayı fırsat vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti

Kumdan mezar yapan bir vatandaş ise korona virüsü gömdüğünü söyledi

SAMSUN - Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sıcak havayı fırsat vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kumdan mezar yapan bir vatandaş ise korona virüsü gömdüğünü söyledi.

Normalleşme adımları kapsamında cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Normalleşmeye en uzak 5 ilden birisi Samsun'da vatandaşlar aylar sonra cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile vatandaşlar soluğu Atakum sahilinde aldı.

Sahilde bulanan bir grup genç ise kumdan mezar yaparak korona virüsü gömdüğünü söyledi. Daha sonra mezarın başına geçen gençler korona virüsü için helallik aldıktan sonra Fatiha okudu.

Evde durmanın stresinden kurtulmak için sahile geldiğini belirten Aydın Arslan, "Kısıtlamasız ilk cumartesi dışarı çıktık. Arkadaşlarımızla sahile geldik. Sosyal mesafemizi koruyarak maskelerimiz ile etkinlik yaptık. Evde durmaktan sıkıldık, şimdi stresten biraz kurtulmak için deniz kenarına geldik. Bu mezara biz koronayı gömdük. Bundan sonraki haftalarda da tekrar dışarda olmak dileğiyle" dedi.

Aylar sonra cumartesi günü sahile gelen bir vatandaş ise, "Aylar sonra cumartesi günü dışarı çıkabildik, deniz havası alıyoruz. Arkadaşlarımız ile oturduk ve eğlendik. Şu an için her şey güzel, umarım bu şekilde devam eder. Korona virüsü başımızdan bir an önce gitsin diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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