Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu
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Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da kısıtlamasız ikinci cumartesi günü dışarı çıkanların ve sağnak yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'da kısıtlamasız ikinci cumartesi günü dışarı çıkanların ve sağnak yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Sefaköy mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 17.30'da yoğunluk İstanbul genelinde 63 olarak kaydedildi. 

İstanbullulların büyük bir kısmı kısıtlamasız ikinci cumartesi günü dışarıda geçirmeyi tercih etti. Kısa süreli sağanak yağışında etkisiyle, trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı. İBB trafik yoğunluğu haritasında saat 17.30'da yoğunluk İstanbul genelinde 63 olarak kaydedildi. Bakırköy'de geldiğini söyleyen Selinay Kurşun "Aşırı kalabalık. Bakırköy'den geliyorum durulacak yer yok. Trafikte yoğun görüldüğü gibi" diye konuştu. Metrobüsten inen bir vatandaşta, "Yoğunluk cumartesi günleri özellikle çok oluyor, trafikte baya var. Hafta içine göre daha yoğun oluyor. Pazar günü yasak olmasının da etkisi oluyor" dedi.  Gizem Özten ise eskiye göre cumartesi günleri daha yoğun olduğunu söyleyerek, "Bunalmış olabilir insanlar, kimisinin işleri vardır. Hafta içi çalışıyordur. Pazar yasak olmasının da etkisi vardır. Bunaldıkları için kendilerini dışarı atıyorlar haklı olarak. Bir nebze unutuldu korona. Kişisel olarak tedbir aldığınız zaman çok tedirgin etmiyor" dedi. Bir diğer vatandaşta trafikte yoğunluğun pazar günü yasağını yazlıklarında geçirmek isteyenlerden dolayı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

 


- İstanbul
Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız cumartesi gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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