KISITLAMASIZ CUMARTESİ GÜNÜNDE BURGAZADA'YA AKIN ETTİLER
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KISITLAMASIZ CUMARTESİ GÜNÜNDE BURGAZADA'YA AKIN ETTİLER

13.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:33
KISITLAMASIZ CUMARTESİ GÜNÜNDE BURGAZADA'YA AKIN ETTİLER

Kısıtlamasız cumartesi gününde Burgazada'da yoğunluk oluştu.

Kısıtlamasız cumartesi gününde Burgazada'da yoğunluk oluştu.  Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar adada yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. 

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen kimi İstanbullular tercihini Burgazada'dan yana kullandı. Sabah saatlerinde Kabataş İskelesi'ne gelenler saat 09.00 vapuruyla adalara ulaştı. Burgazada'ya gelen İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi yürüyüş yaptı, kimi bisiklet sürdü kim de açık restoranlarda yakınlarıyla buluştu. Adadaki işletmeciler de müşterilerini karşılamak için hazırlıklarına sabah saatlerinde başladı.

"BÖYLE BİR İLGİ BEKLEMİYORDUK AMA ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ"

Burgazada'ya doğum gününü kutlamak için giden Ayşem Hüni, "Uzun zamandır ilk kez doğum günüm için sosyalleşiyorum.  Bayramlıklarını giyen çocuklar gibi Cuma akşamından hazırlığımızı yaptık. Sakin olduğu için Burgazada'yı tercih ettik. Hala dışarıda yemek yemediğimiz için kahvaltılıklarımızı yanımıza aldık." dedi.

Yürüyüş için adaya giden bir vatandaş ise "Treking grubu ile yürüyüş yapak için adaya gidiyoruz. Yaklaşık 30-35 kişilik bir grupla yürüyeceğiz. Hafta sonu kısıtlaması kalktığı için mutluyuz" derken, adada restoran işleten Kurtuluş Tağ, "Böyle bir ilgi beklemiyorduk ama şu an çok mutluyuz. Cuma akşamı çok heyecanlandık. Umarım bir an önce bu virüs geçer. Müşterilerimiz de adayı çok özlemiş. Mesafeli ve önlemimizi alarak müşterilerimizi ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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