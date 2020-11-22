Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
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Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

22.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:35
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü meydan havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü meydan havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınını durdurmak için alınan yeni tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde dün akşam saat 20.00'de başladı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında ise sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından Eminönü meydanındaki hareketlilik havadan görüntülendi. 14 saat süren kısıtlamasının ardından Eminönü meydanına gelenler gökkuşağı sürprizi ile karşılaştı.


Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Eminönü Meydanı havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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