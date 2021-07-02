Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
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Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

1 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte, İstanbul'da ilk gece sokaklarda hareketlilik yaşandı.

1 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte, İstanbul'da ilk gece sokaklarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'da bazı vatandaşlar, gece açık olan kebapçılara giderek kısıtlamanın sona ermesini kutlarken, birçok kişi de Galata Köprüsü'ne gelerek balık tuttu. Kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyleyen birçok kişi ise parklara ve sahillere akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaların kaldırılmasını duyurduğu genelge ile 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hareketlilik yaşandı. İstanbul'da da kısıtlama döneminde evlerinde sıkılan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.

"YASAKLAR BİTTİ, ÇOK MUTLUYUZ"Fatih'te bir kebapçıya yakınlarıyla birlikte gelen Ümit Elmas, "Yasaklar bitti, çok mutluyuz. En azından ülkemiz salgından kurtulmuş gibi görünüyor. Şükürler olsun Rabbimize, ne mutlu ki, sağlığımızla gelip yemek yiyebiliyoruz, dostlarımızı ziyaret edebiliyoruz. Tabi ki önlemimizi yine de alıyoruz. Yemeğimizi yedik, maskemizi takıp evimize gideceğiz" dedi."YASAKLAR KALKTI, BALIK TUTMAYA GELDİK"Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelen bir kişi de, "Yasaklar kalktı, balık tutmaya geldik. Bayağı balık var, istavrit tuttum. Epeydir bekliyoruz, bir senedir çıkamamıştık. Hava temiz, rüzgar iyi evde oturmaktan iyidir" diye konuştu.Bazı vatandaşlar köprüde bisiklet kullanırken, bir grup arkadaş ise köprü üzerinde oturarak sohbet etti. Sohbet eden vatandaşların maske takarak sosyal mesafeyi korudukları görüldü."EVE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"Öte yandan, Zeytinburnu sahile gelen bir ailenin de yeşillik alanda oturarak sohbet ettikleri görüldü. DHA'ya konuşan bir aile ferdi, "Eve gitmeyi düşünmüyoruz, sabaha kadar buradayız. Sabah saat 08.00'de işe gidiyoruz ama bunu kutluyoruz bugün. Çok mutluyuz, inşallah bir daha yaşamayız, Koronavirüssüz günlere inşallah. İki yıl sonra terimizi attık. Yeğenlerimizi getirdik" şeklinde konuştu.

Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı
Kısıtlamanın sona erdiği ilk gece İstanbul'da hareketlilik yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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