Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
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Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar

30.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:37

Gaziantep'te, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gözlükçünün kapısını levye ile kırıp içeri giren şahıs ya da şahıslar, yaklaşık 20 bin lira değerinde gözlük çaldı.

Gaziantep'te, korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gözlükçünün kapısını levye ile kırıp içeri giren şahıs ya da şahıslar, yaklaşık 20 bin lira değerinde gözlük çaldı.

Olay, dün gece Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatte dükkanını açan iş yeri sahibi İslam Azapoğlu, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. İş yerindeki ikinci kapının hırsızlar tarafından levye ile kırıldığını fark eden iş yeri sahibi, yaklaşık 20 bin liralık gözlük ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını fark etti. Talihsiz adam, olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinden parmak izi alıp şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Dükkanını bir ay önce açtığını söylen iş yeri sahibi ise hırsızların bulunmasını ve zararının giderilmesini istedi. İş yeri sahibi İslam Azapoğlu, "Dün akşam iş yerimi kapatıp evime gittim. Sabah saat sekiz gibi iş yerime geldiğimde kapının hafif açık olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdim. Sonrasında baktığımda ise 20 bin lira değerinde güneş gözlüğü ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını fark ettim. Kapıyı levye ile kırıp girmişler. Kapı kilitli olduğu halde levyeyi vurup içeri girmiş. Umarım yapan yada yapanlar tez zamanda bulunur. Çünkü yaklaşık 20-25 bin liralık zararımız var. İş yerimizi de yeni açmıştık ama böyle bir olayla karşılaştık. Lafların neredeyse yarısını boşaltmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar
Kısıtlama saatinde 20 bin liralık gözlük çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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