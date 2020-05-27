Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması bitmeden şehir turu yapan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi. Cezanın eve gönderileceğini öğrenen vatandaşlardan biri ise "Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar" diyerek polis ekiplerine yalvardı.

27.05.2020 00:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:12

Bursa'da 2'si cezaevinden izinli çıkan 4 gencin sokağa çıkma kısıtlaması bitmeden attıkları şehir turu pahalıya patladı. Kısıtlamanın bitimine yarım saat kala polise yakalanan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.

ŞEHRİN EN İŞLEK NOKTALARINDA DENETİMLER ARTIRILDI

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı.

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yedi, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı

İZİN KAĞITLARI İBRAZ EDİLEMEYİNCE CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu R.Ü. idaresindeki 16 SDJ 36 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan H.E.,F.E., C.G.'nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada üzerilerinden kimlik çıkmayan 2 kişi cezaevinden izinli çıktıklarını kimliklerinin cezaevinde bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri gençlere cezaevinin verdiği izin kağıdını sordu ancak 2 şahıs izin kağıtlarını da ibraz edemeyince 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yedi, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı

"EŞİM BENİ BOŞAR"

Cezanın eve gönderileceğini öğrenen R.Ü. "Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar" dedi. C.G. ise kısıtlamanın bitmesine yarım saat kaldığını belirtip polis ekiplerinden ceza yazmamalarını istedi. C.G. 3 bin 150 lira ceza yediğini öğrenince keşke çıkmasaydık diye konuştu.

4 arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı

Kaynak: İHA

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