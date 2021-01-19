Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor

Türkiye'de kısıtlamalarla vaka sayıları kontrol altına girmeye başladı. Kısıtlamaların biraz daha gevşek hale getirilmesi için mart ayı bekleniyor. Üçüncü ayın ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 30 binden 5 binlere gerilemesi ve hasta sayısının binin altında seyretmesi veaşılama sürecinin başlamasının ardından tedbirlerde gevşeme gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, ilk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor. Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

MART AYININ İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLDİ

Yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

VAKALAR ÖNLEMLER SONUCUNDA YÜZDE 60 ORANINDA DÜŞTÜ

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

GEVŞETİLECEK TEDBİRLER NELER?