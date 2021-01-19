Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor
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Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor

19.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:56

Türkiye'de kısıtlamalarla vaka sayıları kontrol altına girmeye başladı. Kısıtlamaların biraz daha gevşek hale getirilmesi için mart ayı bekleniyor. Üçüncü ayın ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 30 binden 5 binlere gerilemesi ve hasta sayısının binin altında seyretmesi veaşılama sürecinin başlamasının ardından tedbirlerde gevşeme gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, ilk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor. Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

MART AYININ İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLDİ

Yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor. Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

VAKALAR ÖNLEMLER SONUCUNDA YÜZDE 60 ORANINDA DÜŞTÜ

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

GEVŞETİLECEK TEDBİRLER NELER?

  • Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
  • Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
  • Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
  • Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
  • Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
  • Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor
Haber Yorumları (17)
ATARABASI OSMAN: kendinizi meşgul edecek bi şeyler bulun, ben evde yoğurtdan ayran yapıyorum içelim diye, sadece markete haftada bi gidiyoruz, bilgisayara telefona mal gibi bakmayın yazılım öğrenin, ben yaptım olmadı demeyin, 1 milyon yazılımcı procesini unutmayın, kendinizi geliştirin Dünyaya Fransız kalmayın, windows sürümünü yükseltin abi
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KARADENİZ: kısıtlama hoşuna gidenler esnaf battıktan sonra çiçekyağını 100, liraya tereyağını 100, liraya et, i 150 liraya fırladığını görürsün sonra annecim türküsünü söylersiniz
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FATİH: mart olma ihitmali 0 en geç şubat 15 en basit örneği yapılandırma ödemeleri 1 mart ve 31 mart devlet tahsilat yapamaz ya süreyi uzatacaklar yada açacaklar
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