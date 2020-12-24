Kısıtlamalar etkisini göstermeye devam ediyor

Kısıtlamalar etkisini göstermeye devam ediyor

Diyarbakır'da hastane doluluk oranlarındaki düşüş yüzde 35'leri buldu

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile hastane doluluk oranında yüzde 35 civarında azalma olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, vaka sayılarında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da azaldığını kaydetti. Prof. Dr. Akdağ, "Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Diyarbakır'da da ve Dicle Üniversitesi Hastanemize ait olan pandemi hastanemizde de hasta sayımızda gerek poliklinik gerekse de yoğum bakım düzeyinde yüzde 35'lere yakın azalmalar oldu. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptıkları açıklamalar ile uygulanan 56 saatlik kısıtlamaların buna büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü henüz bir aşı olunmadı ve bunun tek etkisi ise 56 saatlik kısıtlamalardır. Yılbaşında kısıtlamaların daha uzun sürmesi bu anlamda da çok ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

"Vaka sayılarındaki düşüş rehavete neden olmamalı"

Diyarbakır'da yaptıkları saha çalışmalarında yüzde 30'luk bir antikor düzeyi olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Akdağ, "Tabi bunun tek sebebi yapılan farkındalık çalışmalarıdır. Gerek sosyal mesafe, gerek maske ve gerekse de hijyen konusunda çok ciddi bir çalışmalar yapıldı. Tabi bunları asla unutmamamız gerekiyor. Bütün halkımıza buradan bir uyarıda da bulunmak istiyorum, vaka sayılarında düşüş olabilir ama salgın ile ilgili olarak bilemediğimiz birtakım süreçler geliştiği için tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Oranlar düştü diye artık rahatlama diye bir şey kesinlikle olmaması gerekir. Vaka sayılarındaki düşüş rehavete neden olmamalı. Bizim toplumsal hayattaki birtakım alışkanlığımızın üçlü altın kuralı olan maske, sosyal mesafe ve hijyen değiştirmemeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK