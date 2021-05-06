Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamadan muaf turistler sahilde

Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ - Haberler | Güncel

HAVA sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.

HAVA sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.


Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde
Kısıtlamadan muaf turistler sahilde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Ali Tandoğan Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamadan muaf turistler sahilde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:23:41. #1.16#

title