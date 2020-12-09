Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için

BURSA'da kısıtlama saati içerisinde otomobille gezerken yakalanan 3 şüpheliye para cezası uygulandı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde bulununca gözaltına alınan şüphelilerden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkisinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 JT 9432 plakalı otomobilin geri manevra yaparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler ters istikamette kaçan otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü Baran K. ile S.A. ve T.A. ile ilgili Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, araçta yapılan aramada 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

'YASAKLAR NE İÇİN VAR, ÇİĞNENMEK İÇİN'

Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Bu arada otomobilde yapılan aramada 150 grum uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen şüphelilenden T.A., sokağa çıkma kısıtlamasının hatırlatılması üzerine basın mensuplarına "Yasaklar ne için var, çiğnenmek için" dedi. Olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına da saldıran T.A. kendisine zarar vermeye çalıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN