Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
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Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza

12.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:03
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza

EDİRNE'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücü A.D. kovalamacayla yakalandı.

EDİRNE'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücü A.D. kovalamacayla yakalandı. Daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 kez el konulan A.D.'ye 11 bin 145 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Edirne'de polis ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara idari para cezası uyguladı. İlhami Ertem Caddesi'nde A.D., otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli bir kuryeye çarptı. Yaralanan kurye M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, A.D.'nin peşine düştü. A.D. yaşanan kovalamacayla yakalandı. A.D.'nin yapılan kontrollerde 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 2 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz 3'üncü kez alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.'ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de 5 yıl el koydu.


Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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