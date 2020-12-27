Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
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Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını

27.12.2020 22:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:56

BURSA (İHA) – Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi.

BURSA (İHA) – Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi. Oyun salonunda bulunan 13 kişiye toplamda 41 bin 418 lira ceza kesildi. Öte yandan bir şüphelinin masanın altında saklanırken yakalanması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan onlarca gencin, oyun salonuna girip kapıyı kilitledikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oyun salonunun çevresini ablukaya alan ekipler, oyun salonuna girdiklerinde gözlerine inanamadı.

Oyun salonunda bulunan onlarca genç, karşısında polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayrıca internet kafenin arkasında bulunan gizli bir kapıdan girildiğinde içeriyi kıraathaneye çevirdikleri ve masalarda iskambil kartlarının olduğu görüldü. Şüphelilerden biri ise olay yerine baskın düzenleyen polislerin kendini fark etmemesi için masanın altına saklandı. Polis ekipleri tarafından fark edilen genç daha sonra gülerek arkadaşlarının yanına geçti. Yasağı delen ve canlarını hiçe sayan gençlerin rahat tavırları ve gülmeleri ise pes dedirtti. Yasağı delen 13 kişiye toplamda 41 bin 418 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Cemal D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını
Kısıtlamada oyun salonunu kıraathaneye çevirenlere polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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