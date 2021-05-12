KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI
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KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve caddede karşılaştığı grupla tartışan Metin Demir (20), tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi.

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve caddede karşılaştığı grupla tartışan Metin Demir (20), tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Metin Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, her yerde genci darbeden grubu arıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir (20), Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir'i darbetmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddede bulunan bir bankaya sığınırken, karşı grup iste olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI
KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI
KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI
KISITLAMADA MEYDAN DAYAĞI: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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