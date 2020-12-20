Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
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Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler

20.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:50

Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan turistler Galata Kulesi'ne çıkarak İstanbul'un en sakin halini seyrettiler.

Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan turistler Galata Kulesi'ne çıkarak İstanbul'un en sakin halini seyrettiler. Turistlerin kulede gezinerek hatıra fotoğrafı çektirmesi havadan görüntülendi.

Korona virüs(Covid-19) salgınının önlemek amacıyla bu hafta 3'üncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye'ye gelen turistler muaf tutulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasında Galata Kulesi'ne çıkan turistler İstanbul'un en sakin manzarasını seyrettiler. Havadan çekilen görüntülerde Galata Kulesi'nde onlarca turistin olduğu ve sık sık hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü. İstanbul'u en sakin şekilde Galata Kulesi'nde izleyen turistler İstiklal ve Beyoğlu'nda gezdikleri görüldü. İstanbul'un en güzel manzaralarından birisine sahip olan Galata Kulesi kısıtlama günlerinde turistler tarafından oldukça rağbet gördüğü görüldü.

Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler
Kısıtlamada İstanbul'u Galata Kulesi'nden izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:10:34. #1.14#
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