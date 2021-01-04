Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

PAZARLIK YAPARKEN FARK EDİLDİ

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

3 BİN 577 TL CEZA KESİLDİ

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı