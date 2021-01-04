Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
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Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı

04.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:04
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı

Bursa'da 49 yaşındaki Ş.K. adlı kadın, sokağa çıkma kısıtlamasında yol kenarında fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadına, 3 bin 577 TL ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, araçları durdurarak, sürücüler ile fuhuş pazarlığı yaptı.

PAZARLIK YAPARKEN FARK EDİLDİ

Pazarlık yaparken görüntülenen kadını, devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fark etti. Gözaltına alınan kadının Ş.K. olduğu tespit edildi.

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı

3 BİN 577 TL CEZA KESİLDİ

Kadına, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL, 'emre aykırı davranmak'tan da 427 TL olmak üzere toplam 3 bin 577 TL ceza uygulandı. Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte o anlardan kareler;

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
GURBETCİ: yazik bu ülkenin haline böyle devam giderse rusya gibi oluruz Türk kadinlari rus kadinlar gibi olur zaten olmus
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
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