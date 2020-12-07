Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar

İstanbul Esenyurt'ta dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanda, ihbar üzerine bir iş hanına giden polis 2 dairede dernek adı altında kumar oynandığını tespit etti. Kumar masasında yakalandıkları halde 'cenazeleri olduğunu' iddia eden 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir iş hanında vatandaşların olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine içeriye giren polis ekipleri dışarı çıkmaya çalışan 2 kişiyi durdurdu.

"CENAZEMİZ VAR" DEDİLER

Han içerisinde 2 ayrı daireye giren polis salgın tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığını tespit etti. Polisin kumar masasında yakalamasına rağmen şahıslar dernek olduklarını ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyledi.

34 BİN 650 LİRA CEZA

İçeride bulunan 11 kişiye hem kapalı alanda sigara içmekten hem de salgın tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesildi. İki mekan da belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı