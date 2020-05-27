Kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti
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Kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti

Kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti -0-14 yaş arası çocuklar üçüncü kez sokaklarda Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın ardından Kırıkkaleliler sokaklara akın etti.

27.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:34

Kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti

-0-14 yaş arası çocuklar üçüncü kez sokaklarda

KIRIKKALE - Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın ardından Kırıkkaleliler sokaklara akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uymayanlar da polis tarafından uyarıldı.

Ramazan Bayramında korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, 0-14 yaş grubundaki çocuklarıyla birlikte sokaklara akın etti. Güneşli havanın tadını çıkaran çocuklar da park ve bahçelerde oynarken kimisi paten kimisi de bisiklet sürdü. Bazıları da top oynayarak vakit geçirdi. Kalabalığın olduğu alanlarda da polis ekiplerince sosyal mesafe kuralları sık sık hatırlatıldı.

Torunu ile birlikte dışarıya çıkan Murat Karadağ, "Çocuklar 1 haftadır içerideydi. Biz de çıkardık gezdiriyoruz. Burası da Kırıkkale'nin en büyük parkı. Gördüğünüz gibi kalabalık. Çocuklar eğleniyor bakalım şimdilik. Torunum Duru sıkıldı evde. Şimdilik memnunuz" dedi.

"Maske takıp geziyoruz"

Kendilerine getirilen yasak sonrasında üçüncü kez dışarı çıkan ve Maskesiz gezmediğini ifade eden 10 yaşındaki Elif Nur Güngör, "Sürekli gezip dolaşıyoruz. Yapacak bir şey yok zaten. Maskesiz gezersek korona bizi öldürebiliyor. Yakalarsa öldürebiliyor. O yüzden de maske takıp dolaşıyoruz. Oynadım, gezdim dolaştım" şeklinde konuştu.

Kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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