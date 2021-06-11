Sporcu ve kulüp idarecilerine korona muafiyeti
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Sporcu ve kulüp idarecilerine korona muafiyeti

Sporcu ve kulüp idarecilerine korona muafiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa Valiliği, yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.

Bursa Valiliği, yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01.06.2021 tarih 44 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.0005.00 saatleri arasında pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve eklerinde özetle Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07.06.2021 tarih ve 1046 sayılı yazısıile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı'nın 10.06.2021 tarih ve 9579 sayılı genelgesi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 20202021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin sebebi ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından, müsabaka programının şehirlerarası seyahati mecbur kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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