Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
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Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor

Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler devam ediyor.

19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetimler devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ana arterler, kavşak, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor. Trafik ekipleri kavşaklarda kontrol noktalarında denetleme yaparken, yoldan geçen araçları durdurarak izin belgesi sorguşu yaptı. İzin belgeleri olmayan ya da mevzuata aykırı olanlar hakkında ise tutanak tutuldu. Durdurulan motosikletli kuryeler için de trafik yönünden inceleme yapılırken, çalışma belgeleri kontrol edildi. Ekipler marketlerin yoğun olduğu bölgelerde de önlemler alarak araçlar ile zaman zaman anonsları yaparak uyarılarda bulundu. - BİLECİK

Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıkı bir şekilde sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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