Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
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Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı -Ters yöne girip polisten kaçan genç 20 dakikalık kocalamaca sonunda yakayı ele verdi Antalya'da otomobiliyle ters yönde gittiği için polisin uyarmak istediği sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçınca polisle arasında kovalamaca başladı.

Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı

-Ters yöne girip polisten kaçan genç 20 dakikalık kocalamaca sonunda yakayı ele verdi

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle ters yönde gittiği için polisin uyarmak istediği sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçınca polisle arasında kovalamaca başladı. 20 dakikalık kovalamaca sonunda 2 otomobile çarparak duran genç polis tarafından gözaltına alındı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen 19 yaşındaki sürücüye yaklaşık 10 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gazi Bulvarı yan yolda ters yönde giden 07 GN 855 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü Emre Ç. (19), polisin dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile Emre Ç. arasında yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca yaşandı. Emre Ç. kovalamaca sırasında 2832. sokakta park halindeki 2 otomobile çarpınca yakayı ele verdi. Polis tarafınan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen gence polisin dur ihtarına uymama, sokağa çıkma yasağını ihlal etme, maske takmama, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme gibi suçlardan 10 bin TL'ye yakın idari para cezası uygulandı.

Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı
Kısıtlama saatinde polisi peşine taktı: 2 araca çarpıp yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz

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