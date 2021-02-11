Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı
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Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı

11.02.2021 02:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 02:58

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında aracında uyuşturucu madde kullanan şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında aracında uyuşturucu madde kullanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi'nde devriye gezen bekçi ekipleri, 16 DD 370 plakalı aracın içerisinde uyuşturucu madde kullanıp çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, araçta bulunan Mehmet Y. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile madde kullanmak için aparatlar tespit edildi.

Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten cezai işlem uygulanırken şahıs gözaltına alındı.

Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı
Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı
Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı
Kısıtlama saatinde aracında uyuşturucu kullanan şahsa cezai işlem uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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