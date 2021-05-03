TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
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TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, 'tam kapanma' nedeniyle eşinin mezarını ziyaret edemeyen Fidan Sezer, Vali Mehmet Ali Özkan'dan yardım istedi.

TUNCELİ'de, 'tam kapanma' nedeniyle eşinin mezarını ziyaret edemeyen Fidan Sezer, Vali Mehmet Ali Özkan'dan yardım istedi. Vali Özkan'ın izni ile Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Sezer, eşinin mezarına götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fidan Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlamasında, 1 yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin mezarını ziyaret etmek istedi. Sezer'in talebi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan, özel izin belgesi hazırlayarak, koronavirüsle mücadelede yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Ekipler, Sezer'i evinden alarak eşinin mezarına götürdü; mezarlıkta kuruyan çiçekleri sulayıp yeni fidan dikti ve dua okudu.

Eşinin mezarını ziyaret etmesini sağlayan Vali Özkan'a teşekkürlerini ileten Sezer, Devletimizden Allah razı olsun. Haber verdim hemen geldiler beni evden aldılar. Mezarlıkta fidan dikip dua ettik. Allah bir kere değil bin kere devletimizden razı olsun. Valimize ve ekiplere çok teşekkür ederim dedi.

TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN
TUNCELİ KISITLAMA NEDENİYLE EŞİNİN MEZARINA GİDEMEYEN KADINA VALİDEN ÖZEL İZİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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