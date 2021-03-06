Kısıtlama kalktı, vatandaş soluğu sokakta aldı
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Kısıtlama kalktı, vatandaş soluğu sokakta aldı

06.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:33
Kısıtlama kalktı, vatandaş soluğu sokakta aldı

Burdur'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Cumartesi günleri kaldırılması ile beraber vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti.

Burdur'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Cumartesi günleri kaldırılması ile beraber vatandaşlar sokaklara ve parklara akın etti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını ilan ettikten sonra Burdur'da vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile beraber vatandaşlar çocuklarını eğlendirmek için parklara akın etti.

3 aydır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra ilk defa sokağa rahatça adım atan vatandaşlar sokağa çıkabildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Uzun zaman sonra Cumartesi günü ilk defa sokağa çıkan İsmail Bilgin, "Uzun zamandır kısa süreli sokağa çıktığımız için mutlu değildik. Şu an daha iyi oldu. Hiç olmazsa rahatça gezebiliyoruz" diye konuştu.

Torununu parka getirerek eğlendiren bir vatandaş ise Cumartesi günü sokağa çıkmanın özgürlük olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda anons ile uyarılarda bulundu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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