Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
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Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı

Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
04.05.2020 04:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 04:40

Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı Kısıtlamanın kalkmasıyla meyve-sebze halinde satışlar başladı Korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük kısıtlama kararının ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu.

Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı

Kısıtlamanın kalkmasıyla meyve-sebze halinde satışlar başladı

İSTANBUL - Korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük kısıtlama kararının ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Başlayan yoğunluk sürerken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, uyarı yapılmaması ise dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Halden pazar ve marketçi esnaflarının ürün almak için oluşturduğu aşırı yoğunluk halin önündeki yola da yansırken, polis ekipleri kontrolü sağlamaya çalıştı. Hal içinde mal yükleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, uyarı yapılmaması ise dikkat çekti.

Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 30 Nisan Perşembe gecesi saat 24.00'dan 3 Mayıs 24.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona ermişti. Gece saatlerinde kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Gece saatlerinden itibaren mal almaya geldiğini ve beklediğini belirten pazarcı esnafı Dursun Şahin, "Evet arkadaşımla beraber mal almaya geldik ama yoğunluktan dolayı giremiyoruz. Halin, hali ortada, ne yapacağız bilmiyoruz. Zaten geceden geldi, sabaha kadar buradayız. Şuan itibariyle 4 saat oldu geleli, içeriye arabamızı da sokamıyoruz. Sebze alacağız arkadaşımla beraber, pazara gideceğiz. Sabah 9.00'dan önce buradan çıkamayacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 5 saattir burada olduğunu belirten pazarcı esnafı Ferdi Şahin, "İftarımızı açtık buraya geldik, yaklaşık 5 saattir buradayız. Görüyorsunuz, sizin de gördüğünüz gibi ne olacak bilmiyoruz. Baya bir talep var, şuan aracımız da dışarıda. Biz de şaşkınız, buradan nasıl mal alacağız, nasıl çıkacağız. Tahmini bir 4-5 saat daha buradayız gibi gözüküyor. Sabah saat 9-10 gibi anca çıkarız, pazara gideceğiz. Sebze, domates, biber, patlıcan, yeşillik, alması bir dert, çıkartması bir dert. Yani görüyorsunuz halimizi" şeklinde konuştu.

Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: İHA

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